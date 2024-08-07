Франсіс Нганну проведе бій проти чемпіона промоції PFL

Камерунець Франсіс Нганну наступний свій бій проведе проти бразильця Ренана Феррейри, який є чемпіоном промоції PFL.

Поєдинок підтверджено на офіційному сайті Professional Fighters League.

Бій відбудеться 19 жовтня. Місце проведення зустрічі стане відомим пізніше.

Нганну — колишній чемпіон UFC у надважкій вазі. Востаннє Франсіс бився за правилами ММА ще в січні 2022 року, здолавши Сіріла Гана в рамках UFC 270.

Потім Нганну вирішив спробувати себе у боксі. 37-річний боєць спочатку непогано проявив себе проти Тайсона Ф'юрі — британець виграв лише лише роздільним рішенням суддів. У наступному поєдинку відбувся провал проти Ентоні Джошуа — Нганну поступився нокаутом у другому раунді.