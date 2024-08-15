Дю Плессі — Адесанья: анонс турніру UFC 305 в Австралії

У ніч на 18 серпня відбудеться 305-й турнір UFC, де головною подією стане бій між чинним чемпіоном в середній вазі Дрікусом Дю Плессі та колишньою домінантною силою дивізіону Ісраелем Адесаньєю.

Бійці проведуть свій поєдинок в Австралії. Спортсмени довгий час вели між собою "війну" в соцмережах, тому настав час з'ясувати, хто ж них сильніше.

Крім цього бою ще заплановані чотири поєдинки в основному карді, чотири — у попередньому та три в ранньому.

Основний кард

Дрікус Дю Плессі (21-2) — Ісраель Адесанья (24-3) *Бій за титул чемпіона UFC у середній вазі (до 83,9 кг)

Кай Кара-Франс (24-11) — Стів Ерцег (12-2)

Матеуш Гамрот (24-2) — Ден Хукер (23-12)

Тай Туїваса (14-7) — Жаірзіньо Розенструйк (14-5)

Цзінлян Лі (19-8) — Карлос Пратес (19-6)

Попередній кард

Джуніор Тафа (5-2) — Вальтер Уокер (11-1)

Джошуа Кулібав (11-3-1) — Рікардо Рамос (16-6)

Кейсі О'Нілл (9-2) — Луана Сантос (8-1)

Джек Дженкінс (12-3) — Герберт Бернс (11-5)

Ранній кард

Том Нолан (7-1) — Алекс Рейес (13-4)

Сун Кханань (21-8) — Рік Гленн (22-8-2)

Стюарт Нікколл (8-0) — Хесус Сантос (10-2)