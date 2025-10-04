Українська правда
Колишній боєць UFC ліктем "вирубив" зіркового росіянина на очах Хабіба

Руслан Травкін — 4 жовтня 2025, 05:05
Колишній боєць UFC ліктем вирубив зіркового росіянина на очах Хабіба
Серхіо Петтіс
У п'ятницю, 3 жовтня, на "Кока-Кола Арена" в Дубаї відбувся турнір Professional Fighters League (PFL). В одному з боїв зійшлися Серхіо Петтіс (25-7, 5 КО) переміг росіянина Магомеда Магомедова (21-5, 4 КО). 

Поєдинок завершився нокаутом. У другому раунді Серхіо яскраво ліктем відправив "спати" опонента.

Це сталося прямо на очах Хабіба Нурмагомедова. 

ВІДЕО НОКАУТА 

32-річний Петтіс тривалий час виступав в UFC, де двічі отримував приз "Бій вечора". Після цього виступав у промоушені Bellator, де був чемпіоном. 

