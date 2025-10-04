Колишній боєць UFC ліктем "вирубив" зіркового росіянина на очах Хабіба

У п'ятницю, 3 жовтня, на "Кока-Кола Арена" в Дубаї відбувся турнір Professional Fighters League (PFL). В одному з боїв зійшлися Серхіо Петтіс (25-7, 5 КО) переміг росіянина Магомеда Магомедова (21-5, 4 КО).

Поєдинок завершився нокаутом. У другому раунді Серхіо яскраво ліктем відправив "спати" опонента.

Це сталося прямо на очах Хабіба Нурмагомедова.

ВІДЕО НОКАУТА

SERGIO PETTIS GET THE KO WIN WITH A NASTY ELBOW 😱 #RoadtoDubai pic.twitter.com/42dZh0WUTD — ESPN MMA (@espnmma) October 3, 2025

Sergio Pettis just slept Magomed Magomedov right in front of Khabib 🤯 pic.twitter.com/1MHJqMfmNZ — Happy Punch (@HappyPunch) October 3, 2025

32-річний Петтіс тривалий час виступав в UFC, де двічі отримував приз "Бій вечора". Після цього виступав у промоушені Bellator, де був чемпіоном.