Колишній боєць UFC ліктем "вирубив" зіркового росіянина на очах Хабіба
Серхіо Петтіс
https://x.com/PFLMMA
У п'ятницю, 3 жовтня, на "Кока-Кола Арена" в Дубаї відбувся турнір Professional Fighters League (PFL). В одному з боїв зійшлися Серхіо Петтіс (25-7, 5 КО) переміг росіянина Магомеда Магомедова (21-5, 4 КО).
Поєдинок завершився нокаутом. У другому раунді Серхіо яскраво ліктем відправив "спати" опонента.
Це сталося прямо на очах Хабіба Нурмагомедова.
32-річний Петтіс тривалий час виступав в UFC, де двічі отримував приз "Бій вечора". Після цього виступав у промоушені Bellator, де був чемпіоном.