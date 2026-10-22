Конфуз у PFL: бійчиня зазнала поразки, але заробила на OnlyFans завдяки випадковому оголенню в октагоні

Мексиканська бійчиня ММА Лусеро Акоста опинилася в центрі уваги після дебюту в лізі PFL, однак причиною обговорень став не лише результат її поєдинку.

Під час бою проти канадки Шеннон Кларк у спортсменки змістився спортивний топ, через що частина грудей випадково оголилася. Попри невдалий вечір в октагоні, Акоста згодом заявила, що цей інцидент приніс їй додаткових підписників на платформі OnlyFans.

Поєдинок відбувся в Чикаго, де PFL проводила свій другий турнір у місті. Акоста активно розпочала зустріч і намагалася стримувати суперницю довгими ударами, але наприкінці першого раунду опинилася в нокдауні. Кларк, яка раніше виступала в LFA, поступово перехопила ініціативу й у третьому раунді змінила тактику.

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Канадка успішно перевела суперницю в партер, зайняла позицію напівгарду та почала завдавати численних ударів зверху. Акоста опинилася під серйозним тиском і отримала розсічення. Саме під час цього епізоду її спортивний топ змістився, оголивши частину грудей. Сама мексиканка, зосереджена на захисті від атак, схоже, не одразу помітила конфуз.

Рефері Кевін Макдональд зрештою зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Кларк технічним нокаутом. Відео епізоду швидко поширилося в соцмережах, а вболівальники почали обговорювати не лише прикрий момент із екіпіруванням, а й те, чи не варто було зупинити бій раніше.

Втім, сама Лусеро, схоже, вирішила поглянути на ситуацію з іншого боку. У неділю ввечері 32-річна бійчиня опублікувала в Instagram відвертий знімок і заявила, що після трансляції поєдинку отримала додаткові підписки на OnlyFans.

"Додаткова оплата на OnlyFans, тому що під час прямого ефіру PFL ми показали соски", – пожартувала Акоста, назвавши платформу своїм "офіційним спонсором".

Поразка в Чикаго стала для мексиканки третьою в професійній кар'єрі поспіль, тепер її рекорд становить шість перемог і три поразки. Кларк, своєю чергою, здобула третю поспіль перемогу під прапором PFL і покращила свій професійний рекорд до дев'яти перемог і однієї поразки.

Раніше повідомлялося, що зірка PFL зголила волосся, щоб вкластися у вагу заради поєдинку, в якому зазнала сенсаційної поразки.