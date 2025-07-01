Топурія очолив рейтинг P4P UFC

Абсолютний бійцівський чемпіонат оновив рейтинг P4P за підсумками турніру UFC 317.

Грузино-іспанський боєць Ілія Топурія, який напередодні нокаутував Чарльза Олівейру в першому раунді, очолив рейтинг. Він змістив з першої позиції росіянина Іслама Махачева.

Рейтинг P4P UFC:

Ілія Топурія Іслам Махачев Мераб Двалішвілі Дрікус Дю Плессі Алешандре Пантожа Алекс Волкановський Магомед Анкалаєв Джек Делла Маддалена Том Аспіналл Алекс Перейра

Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних бійців поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців.

Раніше стало відомо, що Александре Пантожа захистив титул чемпіона UFC, здолавши Кая Кара-Франса.