Топурія очолив рейтинг P4P UFC
Ілія Топурія
UFC
Абсолютний бійцівський чемпіонат оновив рейтинг P4P за підсумками турніру UFC 317.
Грузино-іспанський боєць Ілія Топурія, який напередодні нокаутував Чарльза Олівейру в першому раунді, очолив рейтинг. Він змістив з першої позиції росіянина Іслама Махачева.
Рейтинг P4P UFC:
- Ілія Топурія
- Іслам Махачев
- Мераб Двалішвілі
- Дрікус Дю Плессі
- Алешандре Пантожа
- Алекс Волкановський
- Магомед Анкалаєв
- Джек Делла Маддалена
- Том Аспіналл
- Алекс Перейра
Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних бійців поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців.
Раніше стало відомо, що Александре Пантожа захистив титул чемпіона UFC, здолавши Кая Кара-Франса.