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Топурія очолив рейтинг P4P UFC

Олександр Булава — 1 липня 2025, 17:46
Топурія очолив рейтинг P4P UFC
Ілія Топурія
UFC
Абсолютний бійцівський чемпіонат оновив рейтинг P4P за підсумками турніру UFC 317.
Грузино-іспанський боєць Ілія Топурія, який напередодні нокаутував Чарльза Олівейру в першому раунді, очолив рейтинг. Він змістив з першої позиції росіянина Іслама Махачева.

Рейтинг P4P UFC:

  1. Ілія Топурія
  2. Іслам Махачев
  3. Мераб Двалішвілі
  4. Дрікус Дю Плессі
  5. Алешандре Пантожа
  6. Алекс Волкановський
  7. Магомед Анкалаєв
  8. Джек Делла Маддалена
  9. Том Аспіналл
  10. Алекс Перейра
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Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних бійців поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців.

Раніше стало відомо, що Александре Пантожа захистив титул чемпіона UFC, здолавши Кая Кара-Франса.

Махачев Ілія Топурія

Ілія Топурія

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