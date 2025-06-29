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Пантожа захистив титул чемпіона UFC, у яскравому поєдинку здолавши Кара-Франса

Володимир Максименко — 29 червня 2025, 07:52
Александре Пантожа
Александре Пантожа
UFC

У Лас-Вегасі на T-Mobile Arena відбувся бій між Александре Пантожею та Каєм Кара-Фансом.

Чемпіон успішно захистив титул, здобувши перемогу задушливим прийомом у третьому ранді.

Перший раунд пройшов під абсолютним домінуванням бразильця Пантожи, який провів тейкдаун та втримував новозеландця так до завершення п'ятихвилинки.

У другій частині бою Кара-Фанс зміг повернутись на ноги після тейкдауну, а моментами навіть огризався та дещо підрівняв становище. Втім, у третьому раунді чемпіон все ж довів бій до перемоги, "задушивши" опонента.

Це вже четвертий захист титулу для Александре Пантожи, який здобув свій пояс у 2023 році проти Брендона Морено. Згодом бразилець перемагав Брендона Ройвала, Стіва Ерцега та Кая Асакуру.

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