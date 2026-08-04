Трагедія в UFC: бразильський боєць раптово помер у віці 34 років

У віці 34 років пішов із життя бразильський боєць найлегшої вагової категорії UFC Аллан Насіменто. Спортсмена знайшли непритомним уранці 3 серпня.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

Медики намагалися реанімувати бійця, проте констатували смерть. За попередніми даними, причиною став серцевий напад, що стався в ніч проти понеділка.

"Наші думки та найглибші співчуття — з родиною, друзями, товаришами по команді та близькими Аллана в цей неймовірно важкий час", – йдеться в повідомленні.

В активі Насіменто 29 боїв, у яких здобув 22 перемоги. У UFC він мав шість поєдинків, чотири з яких завершилися його перемогами.

Аллан народився в Сан-Паулу та розпочав тренування у 15-річному віці. Попри початкове занепокоєння родини щодо професійного спорту, згодом Аллан отримав їхню повну підтримку.

Протягом кар'єри він представляв відомий бразильський зал Chute Boxe під керівництвом тренера Дієго Ліми. Насіменто був постійним спаринг-партнером ексчемпіона UFC Чарльза Олівейри та бійця Елвеса Бренера.

У бійця залишилися дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, що напередодні загинула футболістка марокканського клубу Магреб Атлетик Тетуан Фатен Бен Амар Ель Азізі під час спроби дістатися до іспанського міста Сеута.

Також нещодавно помер титулований американський боулер Якоб Баттурфф на 33-му році життя.