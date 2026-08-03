Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон ММА

Визначився наступний суперник Мінєва в UFC

Олександр Булава — 3 серпня 2026, 17:35
Визначився наступний суперник Мінєва в UFC
Артур Мінєв
Інстаграм

Український боєць легкої ваги Артур Мінєв (7-1) наступний бій проведе на UFC Fight Night, яке відбудеться у Лас-Вегасі, США.

Суперником 22-річного українця стане аргентинець Франциско Прадо (12-5). Поєдинок відбудеться 10 жовтня.

Нагадаємо, Мінєв дебютував в UFC на шоу Fight Night 276, де він поступився технічним нокаутом Томасу Гантту. Для нього та поразка стала першою в кар’єрі.

Зазначимо, що Артур Мінєв вважається одним із найперспективніших українських бійців ММА. Одесит після початку повномасштабної війни переїхав до США, де брав участь у представницьких турнірах.

Раніше повідомлялося, що Ярослав Амосов піднявся у десятку найкращих рейтингу UFC.

UFC

UFC

Макгрегор анонсував останній бій у кар'єрі
Танці з прапором і зворушливий момент із сином: зірка UFC шалено відсвяткував тріумф Іспанії на ЧС-2026
Джейк Пол жорстко затролив Макгрегора після нищівної поразки на UFC 329
Завтра буду в церкві: Макгрегор зробив заяву після поразки від Голловея
Давайте заробимо гроші: Голловей заговорив про третій бій з Макгрегором

Останні новини