Визначився наступний суперник Мінєва в UFC

Український боєць легкої ваги Артур Мінєв (7-1) наступний бій проведе на UFC Fight Night, яке відбудеться у Лас-Вегасі, США.

Суперником 22-річного українця стане аргентинець Франциско Прадо (12-5). Поєдинок відбудеться 10 жовтня.

Нагадаємо, Мінєв дебютував в UFC на шоу Fight Night 276, де він поступився технічним нокаутом Томасу Гантту. Для нього та поразка стала першою в кар’єрі.

Зазначимо, що Артур Мінєв вважається одним із найперспективніших українських бійців ММА. Одесит після початку повномасштабної війни переїхав до США, де брав участь у представницьких турнірах.

Раніше повідомлялося, що Ярослав Амосов піднявся у десятку найкращих рейтингу UFC.