MMA чи бокс: Нганну зробив заяву про подальші плани

Камерунський боєць Франсіс Нганну готовий продовжувати виступи як в MMA, так і в боксі.

Про це він заявив в інтерв'ю The Ariel Helwani Show.

"Це може бути як ММА, так і бокс. Я поки що не знаю. Я не маю рішення. Я думаю, це також залежить від промоції.

Якщо далі знову буде PFL, вони щось придумають із боєм чи датою, можливо, ми разом попрацюємо над цим. Якщо це бокс, тоді те саме", – сказав Нганну.