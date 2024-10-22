MMA чи бокс: Нганну зробив заяву про подальші плани
Франсіс Нганну
Камерунський боєць Франсіс Нганну готовий продовжувати виступи як в MMA, так і в боксі.
Про це він заявив в інтерв'ю The Ariel Helwani Show.
"Це може бути як ММА, так і бокс. Я поки що не знаю. Я не маю рішення. Я думаю, це також залежить від промоції.
Якщо далі знову буде PFL, вони щось придумають із боєм чи датою, можливо, ми разом попрацюємо над цим. Якщо це бокс, тоді те саме", – сказав Нганну.
Нагадаємо, раніше він назвав двох опонентів, з якими готовий провести поєдинок. Минулими вихідними Франсіс здобув перемогу над Ренаном Феррейрою (13-4) у бою за титул чемпіона PFL.