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MMA чи бокс: Нганну зробив заяву про подальші плани

Руслан Травкін — 22 жовтня, 21:19
MMA чи бокс: Нганну зробив заяву про подальші плани
Франсіс Нганну
Instagram

Камерунський боєць Франсіс Нганну готовий продовжувати виступи як в MMA, так і в боксі.

Про це він заявив в інтерв'ю The Ariel Helwani Show.

"Це може бути як ММА, так і бокс. Я поки що не знаю. Я не маю рішення. Я думаю, це також залежить від промоції.

Якщо далі знову буде PFL, вони щось придумають із боєм чи датою, можливо, ми разом попрацюємо над цим. Якщо це бокс, тоді те саме", – сказав Нганну.

Нагадаємо, раніше він назвав двох опонентів, з якими готовий провести поєдинок. Минулими вихідними Франсіс здобув перемогу над Ренаном Феррейрою (13-4) у бою за титул чемпіона PFL.

MMA Бокс Франсіс Нганну

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