Джейк Пол готується до виступів у PFL: блогер вирішив після боксу спробувати свої сили в ММА

Джейк Пол, боксер і новоспечений боєць MMA, продовжує дивувати спортивний світ своїми амбіціями. Після підписання контракту з лігою Professional Fighters League (PFL) він будує свою кар’єру у змішаних єдиноборствах.

У своєму тренувальному комплексі в Пуерто-Рико Пол створив точну копію фірмової клітки PFL SmartCage. Октагон розташований поруч зі студією його брата Логана, де записується популярний подкаст Impaulsive.

Глава PFL Пітер Мюррей зазначив, що Пол підходить до MMA так само серйозно, як і до боксу, і його тренування не можна назвати простим піаром.

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Нагадаємо, у 2023 році Пол зазнав першої поразки в боксі від Томмі Ф’юрі, але швидко повернувся на переможний шлях, здобувши п’ять перемог поспіль. Серед них був бій із легендою Майком Тайсоном, який завершився на користь Джейка, хоч і викликав чимало суперечок через різницю у віці між суперниками.

Сам 28-річний ютубер уже підтвердив своє бажання провести бій із Томмі Ф’юрі в клітці. Тим часом родич зіркового боксера вже тренується в рукавичках PFL із зіркою UFC Томом Аспіналом, що також натякає на його готовність спробувати себе у змішаних єдиноборствах.