Обговорили потенційний бій? Макгрегор і Пол відвідали разом інавгурацію Трампа

Джейк Пол і Конор Макгрегор на мить відклали свою запеклу ворожнечу. Дві зірки несподівано були сфотографовані разом у Вашингтоні перед церемонією інавгурації Дональда Трампа.

Джейк Пол, у супроводі свого брата Логана та їхньої матері Пем Степнік, поділився несподіваним знімком. Фото, підписане "Інавгурація проходить чудово", показувало Пола в елегантному костюмі, а позаду нього сидів Макгрегор.

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Виступ Макгрегора на інавгурації Трампа був не єдиним приводом для обговорення. Ірландський боєць також відвідав переможний мітинг Трампа та був помічений поруч із лідером Reform UK Найджелом Фараджем.

Нагадаємо, протягом останніх років Джейк Пол, блогер, який став боксером, і Конор Макгрегор обмінювалися палкими образами онлайн. Їхня ворожнеча супроводжувалася особистими випадами, включаючи насмішки Пола щодо останніх виступів Макгрегора та навіть його нареченої Ді Девлін.

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Джейк раніше звинувачував Макгрегора у спробах ухилитися від поєдинку, називаючи ірландця "вичерпаним" у своїх відео, які стали вірусними. Напруженість між ними посилилася минулого року після того, як Макгрегор розкритикував хаотичний бій Пола з легендою боксу Майком Тайсоном. Однак несподівана зустріч у понеділок викликала спекуляції щодо того, що може відбуватися за лаштунками.