Зірка UFC відбив ногу брату Тайсона Ф'юрі під час челенджу
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Тимчасовий чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл та брат Тайсона Ф'юрі зустрілися у тренувальному залі, щоб записати челендж.
Британський представник світу ММА почав вести свій ютуб-канал, де він запрошує відомих спортсменів, перевіряючи на них свої сили. Цього разу постраждав Томмі Ф'юрі.
Боксер мав витримати певні сили удару від Аспіналла, однак зупинився вже на показнику 65%, пожалівшись на жахливий біль у всій нозі.
На цьому страждання родича Тайсона не завершилися. В кінці випуску Том пробив лоу-кік вже без спеціального захисту, після чого Томмі закричав на весь зал.
Нагадаємо, Аспіналл є лише тимчасовим власником титулу UFC через те, що "король" дивізіону Джон Джонс має провести восени захист поясу проти Стіпе Міочича.