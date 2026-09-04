Донченко та Соріано показали однакову вагу перед боєм

Український боєць напівсередньої ваги Данило Донченко (14-2) та американець Пунахеле Соріано (13-4) успішно пройшли офіційну процедуру зважування напередодні очного поєдинку.

Обидва бійці показали на вагах по 77,11 кг.

Бій Донченка та Соріано відбудеться 5 вересня в Парижі в межах турніру UFC Fight Night 287. Стартує івент о 19:00 за Києвом з попереднього карду, о 21:00 відбудуться поєдинки основного карду. Приблизний старт мейн-івенту – 23:00.

Вихід Донченка в октагон фанатам варто очікувати приблизно о 22:00 за київським часом. Транслюватиме UFC Fight Night 287 платформа Setanta Sports

Для українця це буде вже третій поєдинок у 2026 році. У червні на UFC Fight Night 280 у Баку Донченко здобув перемогу над шведом Теодором Берггреном (8-4). Після цього бою українець заявив про бажання виступити на турнірі в Парижі.