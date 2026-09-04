86 кг увечері: Донченко розповів, скільки планує набрати перед поєдинком із Соріано

Український боєць напівсередньої ваги Данило Донченко (14-2) розповів про підготовку до бою з американцем Пунахеле Соріано (13-4) після церемонії зважування.

Його слова передає Balu Fighting League Pro.

Обидва бійці показали вагу 77,11 кг. Після офіційної частини Данило розповів про свій стан та плани на вечір:

"Зробили вагу, офіційно зважились, попили, лікарі нас перевірили, з нами все в порядку, все чудово, тому зараз йдемо їсти, пити і спати", – сказав він.

Також боєць розповів, скільки ваги він планує набрати.

"Я не хочу багато набирати. Ввечері, думаю, 86 буду важити, але буду обережно, щоб більше не набрати. Буду їсти обережно", – підсумував Донченко.

Бій Донченка та Соріано відбудеться 5 вересня в Парижі в межах турніру UFC Fight Night 287. Транслюватиме подію платформа Setanta Sports

Для українця це буде вже третій поєдинок у 2026 році. У червні на UFC Fight Night 280 у Баку Донченко здобув перемогу над шведом Теодором Берггреном (8-4). Після цього бою українець заявив про бажання виступити на турнірі в Парижі.