Я не буду цього робити: президент UFC не дасть Джонсу бажаного суперника

Президент UFC Дейна Вайт не збирається влаштовувати бій між Джоном Джонсом та Алексом Перейрою.

Слова Вайта наводить Sports Illustrated.

Минулої ночі Джон Джонс продовжив свою безпрограшну серію в UFC до 20 поєдинків, здобувши перемогу технічним нокаутом у поєдинку зі Стіпе Міочичем. Це була його друга перемога у важкій вазі, і він захистив свій титул.

Після бою 37-річний американець заявив, що готовий до нового бою замість завершення кар'єри. Але замість того, щоб стати наступним суперником Тома Аспіналла, про якого багато говорили, Джонс сказав, що волів би битися з визнаним чемпіоном Алексом Перейрою, який зараз виступає на одну вагову категорію нижче.

"Немає жодного б**ть шансу, що я влаштую йому бій з Перейрою. Я ні за що не змушу Перейру битися. Джон занадто великий. Він чудовий борець... Мені подобається Алекс Перейра, він мені подобається особисто. Просто немає сенсу проводити цей бій. Подивіться на його вік і на те, що він зараз робить. Який сенс виходити на ринг і битися з хлопцем, який набагато більший за тебе і такий хороший борець?", – сказав Вайт.

Проте Вайт уточнив, що якщо обидва бійці дійсно зацікавлені в цьому поєдинку, то він розгляне це питання.

"Якщо вони обидва хочуть цього досить сильно, і вони обидва, б**ть, переслідуватимуть мене або щось таке, то можливо, я зроблю це".

Нагадаємо, що після поразки від Джона Джонса Стіпе Міочич оголосив про завершення кар'єри. Американець хорватського походження залишив змішані єдиноборства зі статистикою 20 перемог та 5 поразок.