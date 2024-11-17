Міочич після поразки від Джонса оголосив про завершення карʼєри
Cтіпе Міочич
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Американський боєць хорватського походження Стіпе Міочич (20-5, 15 КО) після поразки від Джона Джонса (28-1, 11 КО) оголосив про завершення кар'єри.
Про це 42-річний спортсмен сказав у коментарі для Джо Рогана відразу після поєдинку.
Міочич увійшов в історію UFC як один із найуспішніших бійців у важкій вазі.
Він встановив рекорд із трьох поспіль захистів титулу та переміг таких легенд, як Фабрісіо Вердум, Деніел Корм’є та Френсіс Нганну.