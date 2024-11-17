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Міочич після поразки від Джонса оголосив про завершення карʼєри

Руслан Травкін — 17 листопада 2024, 08:56
Міочич після поразки від Джонса оголосив про завершення карʼєри
Cтіпе Міочич
Getty images

Американський боєць хорватського походження Стіпе Міочич (20-5, 15 КО) після поразки від Джона Джонса (28-1, 11 КО) оголосив про завершення кар'єри.

Про це 42-річний спортсмен сказав у коментарі для Джо Рогана відразу після поєдинку.

Міочич увійшов в історію UFC як один із найуспішніших бійців у важкій вазі.

Він встановив рекорд із трьох поспіль захистів титулу та переміг таких легенд, як Фабрісіо Вердум, Деніел Корм’є та Френсіс Нганну.

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