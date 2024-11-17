Міочич після поразки від Джонса оголосив про завершення карʼєри

Американський боєць хорватського походження Стіпе Міочич (20-5, 15 КО) після поразки від Джона Джонса (28-1, 11 КО) оголосив про завершення кар'єри.

Про це 42-річний спортсмен сказав у коментарі для Джо Рогана відразу після поєдинку.

BREAKING: Stipe Miocic has retired from the UFC. pic.twitter.com/s9hYV1GLFD — BIGPLAY (@BIGPLAY) November 17, 2024

Stipe Miocic: a true UFC heavyweight legend 👏 #UFC309



🔥 T-most title fight wins (6)

🔥 Most title defenses (4)

🔥 T-5th in knockouts (9) pic.twitter.com/gRKsapjzAy — ESPN (@espn) November 17, 2024

Міочич увійшов в історію UFC як один із найуспішніших бійців у важкій вазі.

Він встановив рекорд із трьох поспіль захистів титулу та переміг таких легенд, як Фабрісіо Вердум, Деніел Корм’є та Френсіс Нганну.