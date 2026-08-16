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Махачев переміг Гері та захистив титул чемпіона UFC

Сергій Шаховець — 16 серпня 2026, 07:32
Махачев переміг Гері та захистив титул чемпіона UFC
Махачев і Гері
UFC

Чемпіон UFC у напівсередній вазі Іслам Махачев (29-1) переміг ірландця Ієна Гері (17-2) у головному бою турніру UFC 330 у Філадельфії та захистив свій титул.

Поєдинок на арені Xfinity Mobile Arena тривав усі п'ять раундів. За підсумками бою судді одностайно віддали перемогу Махачеву — 49:46, 49:46 та 48:47.

Таким чином, росіянин здобув 29-ту перемогу в професійній кар'єрі та вперше успішно захистив чемпіонський пояс у напівсередній вазі. Для Гері ця поразка стала другою в кар'єрі.

Зазначимо, що для Махачева це був перший захист титулу після переходу до напівсередньої ваги. Раніше він володів чемпіонським поясом UFC у легкій вазі.

Раніше повідомлялося, що чемпіонка UFC у мінімальній вазі Маккензі Дерн (17-5) захистила титул у поєдинку проти канадки Джилліан Робертсон (17-9).

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