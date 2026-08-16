Дерн успішно захистила титул UFC у бою з Робертсон

Чемпіонка UFC у мінімальній вазі Маккензі Дерн (17-5) здобула перемогу над канадкою Джилліан Робертсон (17-9) на турнірі UFC 330 у Філадельфії, який відбувся у ніч на 16 серпня.

Титульний поєдинок став другим за значущістю боєм вечора та тривав усі п'ять раундів.

За підсумками 25 хвилин протистояння судді одностайно віддали перемогу американці – 49:46, 49:46 та 48:47. Дерн мала перевагу в стійці та регулярно переводила бій у партер, де контролювала суперницю й кілька разів намагалася завершити поєдинок достроково.

Робертсон вдалося чинити опір та в окремих епізодах перехоплювати ініціативу, зокрема у п'ятому раунді. Однак цього виявилося недостатньо, щоб переконати суддів.

FIRST TITLE DEFENSE 🏆✅@MackenzieDern took care of business at #UFC330 and keeps her strawweight belt!! pic.twitter.com/rTAF2rPHaU — UFC (@ufc) August 16, 2026

Дерн здобула четверту перемогу поспіль та вперше успішно захистила чемпіонський титул. Робертсон, яка підходила до титульного бою з п'ятиматчевою переможною серією, зазнала дев'ятої поразки у професійній кар'єрі.

Нагадаємо, головною подією вечора UFC 330 стане титульний поєдинок у напівсередній вазі між чемпіоном дивізіону Ісламом Махачевим та ірландським претендентом Ієном Гері.