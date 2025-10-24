Нагадує Віталія Кличка: Метт Браун розкритикував чемпіона UFC

Колишній американський боєць UFC Метт Браун (24-19) заявив, що чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл (15-3) нагадує йому українського колишнього боксера Віталія Кличка, оскільки в обох немає серйозних суперників.

Його слова передає MMA Fighting.

"Том Аспіналл нагадує мені Віталія Кличка, коли він був чемпіоном протягом тривалого часу. Встановив численні рекорди. Знадобилася ціла вічність, щоб люди визнали його великим чемпіоном у надважкій вазі. Я не впевнений, що він все ще отримує заслужену похвалу. Але це було саме так через відсутність конкуренції.

Хлопці, яких він бив, були просто нікчемними. В Європі він бився з будь-ким, бо продавав 100 000 квитків і заробляв сотні мільйонів доларів. Він казав: "Мені байдуже, хто ти насправді". Йому було начхати. Він просто бив їх 12 раундів і йшов перевести в готівку свій чек. Але це те, що Том мені нагадує", – сказав Браун.

Нагадаємо, у червні 2025 року президент UFC Дейна Вайт оголосив, що тимчасовий чемпіон промоушена у важкій вазі Том Аспіналл (15-3) став новим абсолютним чемпіоном. Це сталося після того, як Джонс оголосив про завершення кар'єри.