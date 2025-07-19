Аспіналл зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа

Тимчасовий чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл поділився очікуваннями від бою-реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дубуа.

Свій прогноз 32-річний британець опублікував на особистій сторінці в TikTok.

"Цього вікенду на нас чекає великий бій-реванш – Усик проти Дюбуа. Я завжди вважав, що якщо ти переміг когось одного разу, то можеш зробити це знову. Але варто сказати, що в своєму останньому поєдинку Дюбуа виглядав фантастично. У нього є сила для того, щоби перемогти будь-кого.

Але я думаю, що Усик зараз… Звісно, непереможних немає, але він на вершині. І я думаю, що Усик переможе за очками. Хоча протилежний результат бою навряд чи когось здивує. Дюбуа – дуже небезпечний хлопець", – заявив Аспіналл.