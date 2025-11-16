Ти найнудніший з усіх, – Топурія звернувся до Махачєва після його перемоги над Маддаленою

Чемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія звернувся до Іслама Махачєва після перемоги росіянина над Делли Маддалени.

Боєць висловився у своїх соцмережах.

"Джеку потрібен був окремий табір, який відповідав би за боротьбу. Абсолютне розчарування чемпіоном – йому потрібно поїхати до Грузії та повчитись.

Ісламе, тобі потрібне те, чому не вчаться – емоції. Ти такий нудний, ти найнудніший з усіх у цій організації. Я щоразу переконуюсь, що просто вимкну тобі світло", – написав Топурія.

Jack needs an entire camp dedicated just to wrestling. What a disappointment of a champion. You should go to Georgia to learn something.

Islam, you need something you can’t train: emotion. You’re the most boring thing in this game. Every day I’m more certain I put you to sleep. — Ilia Topuria (@Topuriailia) November 16, 2025

Нагадаємо, сьогодні зранку Махачєв переміг Маддалену одноголосним рішенням суддів та став чемпіоном у напівсередній вазі.

Також на цьому івенті трапився скандал – представники Хабіба Нурмагомедова побились із Діллоном Денісом, якого у підсумку забанив особисто Дейна Вайт.