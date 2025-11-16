Діллон Деніс побився з представниками Хабіба на UFC 322 – Вайт жорстко відреагував на бійку

Представники Хабіба Нурмагомедова напали на Діллона Деніса під час UFC 322.

Відео інциденту опублікував канал Happy Punch.

Згодом журналіст Нолан Кінг повідомив деталі: представники росіянина напали на американського бійця, внаслідок чого зав'язалась масова бійка, у якій взяли участь не тільки представники команд, а й поліцією та охороною івенту.

Dillon Danis just got kicked out of UFC 322 after a massive brawl in the crowd 😳



(via @SpinninBackfist) pic.twitter.com/dcaXjRx6Kd — Happy Punch (@HappyPunch) November 16, 2025

Президент UFC Дейна Вайт вже відреагував на бійку, заявивши про довічний бан для Деніса в організації.

Dana White just permanently BANNED Dillon Danis from UFC events 😳 pic.twitter.com/LrU5Qdhbgh — Happy Punch (@HappyPunch) November 16, 2025

Повідомляється, що на місце інциденту прибув навіть віцепрезидент UFC Хантер Кембелл, щоб вгамувати події.

Цікаво, що це не перший такий епізод за участю Деніса – у 2021 році його виводили з арени під час UFC 268 через суперечку з менеджером Алі Абдельазізом.

Свій останній бій Діллон провів у серпні 2025 року, коли переміг на Misfits Boxing 22 та виграв пояс організації у напівважкій вазі.

Зазначимо, що сьогодні зранку визначився новий чемпіон UFC у напівсередній вазі – ним став Іслам Махачєв.