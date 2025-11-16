Українська правда
Діллон Деніс побився з представниками Хабіба на UFC 322 – Вайт жорстко відреагував на бійку

Володимир Максименко — 16 листопада 2025, 09:30
Представники Хабіба Нурмагомедова напали на Діллона Деніса під час UFC 322.

Відео інциденту опублікував канал Happy Punch.

Згодом журналіст Нолан Кінг повідомив деталі: представники росіянина напали на американського бійця, внаслідок чого зав'язалась масова бійка, у якій взяли участь не тільки представники команд, а й поліцією та охороною івенту.

Президент UFC Дейна Вайт вже відреагував на бійку, заявивши про довічний бан для Деніса в організації.

Повідомляється, що на місце інциденту прибув навіть віцепрезидент UFC Хантер Кембелл, щоб вгамувати події.

Цікаво, що це не перший такий епізод за участю Деніса – у 2021 році його виводили з арени під час UFC 268 через суперечку з менеджером Алі Абдельазізом.

Свій останній бій Діллон провів у серпні 2025 року, коли переміг на Misfits Boxing 22 та виграв пояс організації у напівважкій вазі.

Зазначимо, що сьогодні зранку визначився новий чемпіон UFC у напівсередній вазі – ним став Іслам Махачєв.

