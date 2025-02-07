Ця маленька шльондра смоктала у Кадирова, – Стрікленд жорстко відповів Чимаєву

Колишній чемпіон UFC Шон Стрікленд (29-6) жорстко відповів на пост російського бійця (14-0) Хамзата Чімаєва, заявивши що той тісно пов'язаний з лідером підконтрольної Кремлю Чечні Рамзаном Кадировим.

Про це американець написав у соцмережі X (колишній Twitter).

Росіянин намагався образити Стрікленда, заявивши, що той є плаксивою дитиною, яка не отримала достатньо батьківської любові, на що Шон відповів:

"Мій батько бив мене пивними пляшками раз чи два, визнаю, це зробило мене тим, ким я є сьогодні... але я гарантую, що ця маленька шльондра смоктала у Кадирова... очевидно, цього було недостатньо, бо тобі довелося втекти з країни", – написав Стрікленд.

Heres the thing my dad did hit me with some beer bottles once or twice lmao I will admit it, made me the man i am today... but I guarantee this little whore sucked off Kadyro.. obviously not good enough because you had to flee your country. https://t.co/3ibyASVAxS — Sean Strickland (@SStricklandMMA) February 6, 2025

Нагадаємо, що Шон Стрікленд спробує повернути собі пояс чемпіона UFC у середній вазі в бою з представником ПАР Дрікусом Дю Плессі. Детальніше про цей двобій ви можете прочитати в анонсі Чемпіона.

Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку Хамзат Чімаєв впевнено переміг австралійця Роберта Віттакера в першому раунді.

Раніше абсолютний чемпіон світу з боксу у напівлегкій вазі отримав коштовний подарунок від Рамзана Кадирова.