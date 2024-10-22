Подарунок від Кадирова: Бетербієв став почесним громадянином Чечні та отримав Мерседес

Абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) отримав від Рамзана Кадирова звання почесного громадянина Чечні.

Про це Рамзан повідомив у себе в Telegram.

Також російський боксер, що виступає під прапором Канади, отримав у подарунок новий Mercedes-Benz G-класу. Що цікаво, він виступає під канадським стягом, щоб його не позбавили титулу.

Нагадаємо, Бетербієв став абсолютним чемпіоном після перемоги роздільним рішенням суддів над іншим ексросіянином Дмітрієм Біволом. Раніше стало відомо, що команда Бівола вимагатиме реваншу.

Після перемоги Артура до нього на ринг піднявся Кадиров, а сам боксер зі сцени вигукнув заборонене в Україні гасло.