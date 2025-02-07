Дю Плессі – Стрікленд: анонс і прогноз на бій за титул чемпіона UFC

У ніч на 9 лютого на фанатів змішаних єдиноборств чекає вибухове протистояння за титул чемпіона UFC у середній вазі на турнірі в Австралії. Дрікус Дю Плессі, чемпіон із ПАР, зійдеться в октагоні із претендентом Шоном Стріклендом – одним із найнепередбачуваніших і найжорсткіших бійців дивізіону.

Цей бій обіцяє стати справжнім зіткненням стилів: агресивна манера Дю Плессі проти технічної боксерської майстерності та стійкості Стрікленда. Чи зможе Дрікус захистити свій титул, або ж Стрікленд вкотре доведе, що його непередбачуваність і ментальна загартованість – ключ до домінування в октагоні?

Розглянемо детальніше шанси бійців та можливі сценарії головного поєдинку турніра UFC 312.

Дрікус Дю Плессі: чемпіонська воля до перемоги та неймовірна витримка

Дю Плессі – справжній боєць-хижак, який перетворює октагон на поле битви, де немає місця компромісам. Його головна зброя – це вибухова агресія, непохитна воля до перемоги та неймовірна фізична потужність. Він тисне на суперника з перших секунд, не боїться розмінів і завжди прагне нав’язати власний темп. Його удари важкі, а кардіо дозволяє витримувати виснажливі раунди навіть у високоінтенсивних сутичках.

Дрікус також володіє міцним підборіддям, що дозволяє йому йти вперед, не боячись пропущених ударів, і переламувати хід бою в найкритичніші моменти. Його греплінг теж не варто недооцінювати – хоч він не є класичним борцем, його здатність утримувати позиції та знаходити моменти для сабмішнів робить його універсальним і небезпечним опонентом у будь-якій площині бою.

Проте агресивний стиль Дю Плессі має й свої вади. Його техніка не завжди є ідеальною – він часто працює не надто виважено, іноді кидаючись на суперника з відкритими атаками, що може зробити його вразливим перед контрударами. Попри хороше кардіо, інтенсивний темп, який він нав’язує, може призводити до енергетичних провалів у пізніх раундах, особливо, якщо бій затягується.

Захист Дрікуса також не бездоганний – пропущені удари трапляються частіше, ніж хотілося б, що в поєдинку з висококласним ударником може коштувати йому дорого. До того ж, він не завжди працює стратегічно, часом покладаючись більше на силу волі та фізичні якості, ніж на холодний розрахунок і тактичну гнучкість.

Незважаючи на ці недоліки, Дрікус Дю Плессі – це боєць, який не знає страху, який щоразу виходить в октагон із єдиною метою – знищити свого опонента. Він не грає в шахи, він веде війну. І саме ця його безкомпромісність робить його одним із найнебезпечніших бійців у ростері.

Шон Стрікленд: звичайний хлопець із незвичним стилем

Стрікленд – боєць, який може здатися простим, але його стиль – справжня головоломка для будь-якого суперника. Він не володіє вибуховою атлетичністю, не покладається на нокаутуючу силу або елітний греплінг, але його ефективність унікальна. Його головна зброя – це феноменальна робота на ногах, високий бійцівський IQ і бездоганний джеб, який він використовує, як точний скальпель. Стрікленд не просто б’є – він вимотує, знеохочує суперника атакувати, не даючи йому знайти зручну дистанцію. Кардіо у Шона – одне з найкращих у дивізіоні, він здатний підтримувати високий темп усі п’ять раундів, майже не втрачаючи ефективності.

Стиль Стрікленда виглядає незвично: він стоїть у майже вертикальній стійці, не ухиляється від ударів у класичному розумінні, а блокує та парирує їх майже без зайвих рухів. Це дозволяє йому контролювати енерговитрати і постійно залишатися на дистанції, де він комфортно працює своїм джебом і серійними атаками. Саме ця манера зробила його надзвичайно незручним опонентом навіть для топових бійців.

Також варто згадати про психологічну стійкість – ще одну важливу рису. Стрікленд не боїться розмовляти з суперниками прямо в бою, провокуючи їх на помилки, змушуючи діяти імпульсивно. Його впевненість у собі, відсутність страху перед розмінами та готовність йти вперед роблять його надзвичайно небезпечним у чемпіонських раундах.

Проте цей стиль має і свої слабкості. Він не є нокаутером у класичному сенсі – його удари швидше накопичувальні, а не руйнівні. Він не покладається на вибухові атаки, тому якщо суперник вміє скорочувати дистанцію і працювати з потужними одиночними ударами, у Стрікленда можуть виникнути проблеми. Також він не завжди швидко адаптується до зміни темпу бою, адже його стратегія будується на поступовому виснаженні опонента. Якщо ж суперник має потужний граунд-ефект, здатний перевести бій у партер і нав’язати боротьбу, Шон може опинитися в складному становищі.

Попри це, Стрікленд – це боєць, якого складно зрозуміти, ще важче зламати, а перемогти – майже неможливо, якщо не знайти ключ до його унікального стилю. Він повільно, але невблаганно руйнує своїх опонентів, перетворюючи кожен поєдинок на психологічну та фізичну боротьбу, де він почувається як удома.

Як завершиться бій

На нашу думку, бій пройде за класичним сценарієм зіткнення хаотичної агресії з методичним контролем. Дю Плессі почне із жорсткого пресингу, намагаючись знести суперника потужними ударами, тоді як Стрікленд працюватиме через джеб, парируючи атаки та виснажуючи опонента.

Буде багато крові, виснаження, поту і видовища. Майже усе, як і минулого разу на турнірі UFC 297. Південноафриканець одного разу вже зміг здолати Шона, тому зараз це буде значно впевненіший тріумф. Ставимо, що чемпіон зможе захистити свій титул.

Прогноз на бій: дострокова перемога Дю Плессі