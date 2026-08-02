Титулований боулер пішов з життя у віці 32 років

Професійний гравець у боулінг Якоб Баттурфф пішов у засвіті на 33-му році життя.

Про це повідомляє Асоціація професійних боулерів.

Причини смерті не розголошуються.

Зауважимо, що американець протягом виступів виграв вісім чемпіонатів PBA Tour (це головний турнір, організований Асоціацією професійних боулерів), також у 2019 році тріумфував на найбільшому у своїй кар'єрі турнірі – у мейджорі на USBC Masters.

У тому ж році посів друге місце в голосуванні за звання Гравця року PBA за версією Кріса Шенкеля.

Окрім цього, Баттурфф сім разів входив до складу збірної США, підняв над головою Кубок світу QubicaAMF 2017 року та під час фіналу PBA Tour 2020 року зіграв 28-й у історії PBA матч із результатом 300 очок, який транслювався по телебаченню.

Чотириразовий гравець року PBA Ей Джей Такетт зазначив, що смерть Баттурффа стала великою втратою для всього боулінгу у світі.

"Це не мало бути так. Це просто розбиває серце. Баттерс був одним із тих, хто віддав би останню сорочку заради того, хто цього потребує, і він доводив це раз за разом. Сьогодні світ боулінгу зазнав втрати, і він уже ніколи не буде таким, як раніше. Ми всі любимо тебе, друже. До нової зустрічі, мій друже".

Нагадаємо, що напередодні футболістка марокканського клубу Магреб Атлетик Тетуан Фатен Бен Амар Ель Азізі загинула при спробі дістатися до іспанського міста Сеута.