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Марокканська футболістка загинула, намагаючись дістатися іспанської Сеути

Олександр Булава — 2 серпня 2026, 09:44
Марокканська футболістка загинула, намагаючись дістатися іспанської Сеути
Фатен Бен Амар Ель-Азізі
Maghreb Atlético Tetuán

Футболістка марокканського клубу Магреб Атлетик Тетуан Фатен Бен Амар Ель Азізі загинула при спробі дістатися до іспанського міста Сеута.

Про це повідомив Марокканський союз професійних футболістів (UMPF).

Трагедія сталася на тлі загострення масштабної міграційної кризи на кордоні між Марокко та Іспанією. За даними іспанської сторони, внаслідок масових спроб перетнути кордон загинули щонайменше 67 людей. Дівчину віднесло сильною течією, і вона потонула в морі.

В Магреб Атлетико Тетуан висловили глибокий сум із приводу загибелі своєї гравчині, зазначивши, що її мрія "закінчилася, навіть не розпочавшись":

"Вона не шукала слави чи пригод, а прагнула кращого життя та майбутнього, яке, як вона вірила, чекає на неї по той бік кордону", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у Луцьку внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди загинув 14-річний воротар юнацької команди Любарт Олександр Шокур.

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