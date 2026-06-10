Двоє проти вісьмох: у Чехії відбувся настільки божевільний бій, що суперники почали бити один одного

На турнірі CLASH 16: EVIL, який відбувся у чеській Остраві, глядачі стали свідками одного з найбожевільніших поєдинків року.

У клітку вийшли професійні бійці Томаш Подгорни та Войтех Врба. Їхніми суперниками стали одразу вісім чоловіків.

Формат бою був 2 на 8, що вже саме по собі виглядало як абсолютний хаос. Однак те, що сталося далі, перевершило навіть найсміливіші очікування організаторів.

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Щойно пролунав стартовий сигнал, професіонали почали буквально розбирати суперників одного за одним. Декілька учасників восьмимісної команди опинилися на канвасі вже в перші секунди. А потім ситуація стала ще абсурднішою.

Частина бійців із команди восьми чоловіків настільки розгубилася, що почала конфліктувати між собою просто всередині клітки. У якийсь момент стало важко зрозуміти, хто взагалі з ким б'ється.

Суддя довго спостерігати за цим не став. Уже на 37-й секунді поєдинку рефері зупинив бій і зафіксував перемогу Томаша Подгорни та Войтеха Врби технічним нокаутом.

Нагадаємо, не так давно у Румунії стався гучний скандал після шокуючого поєдинку, у якому двоє чоловіків жорстоко побили трьох моделей.

Раніше повідомлялося, що на турнірі в Лодзі боєць був змушений битися одразу з двома суперниками через те, що не вклався у вагу.