Двоє проти вісьмох: у Чехії відбувся настільки божевільний бій, що суперники почали бити один одного
На турнірі CLASH 16: EVIL, який відбувся у чеській Остраві, глядачі стали свідками одного з найбожевільніших поєдинків року.
У клітку вийшли професійні бійці Томаш Подгорни та Войтех Врба. Їхніми суперниками стали одразу вісім чоловіків.
Формат бою був 2 на 8, що вже саме по собі виглядало як абсолютний хаос. Однак те, що сталося далі, перевершило навіть найсміливіші очікування організаторів.
Щойно пролунав стартовий сигнал, професіонали почали буквально розбирати суперників одного за одним. Декілька учасників восьмимісної команди опинилися на канвасі вже в перші секунди. А потім ситуація стала ще абсурднішою.
Частина бійців із команди восьми чоловіків настільки розгубилася, що почала конфліктувати між собою просто всередині клітки. У якийсь момент стало важко зрозуміти, хто взагалі з ким б'ється.
Суддя довго спостерігати за цим не став. Уже на 37-й секунді поєдинку рефері зупинив бій і зафіксував перемогу Томаша Подгорни та Войтеха Врби технічним нокаутом.
Нагадаємо, не так давно у Румунії стався гучний скандал після шокуючого поєдинку, у якому двоє чоловіків жорстоко побили трьох моделей.
Раніше повідомлялося, що на турнірі в Лодзі боєць був змушений битися одразу з двома суперниками через те, що не вклався у вагу.