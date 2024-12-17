Польський боєць ММА змушений був битися одразу з двома опонентами після провалу з вагою
На турнірі Fame MMA 23, який відбувся минулих вихідних у Лодзі на переповненій Atlas Arena, стався справжній курйоз. Польський боєць змішаних єдиноборств Алан Квецінські не вклався у вагову категорію перед поєдинком із Амадеушем Росліком, перевищивши ліміт одразу на 3,2 кг.
Через серйозний провал з вагою участь Квецінські у поєдинку опинилася під загрозою. Однак організатори Fame MMA дозволили бійцю залишитися в карді за умови, що він буде битися не лише з Амадеушем Росліком, а й із його 60-річним батьком Даріушем.
Неочікувано для всіх, Квецінські прийняв цей виклик, ймовірно, щоб отримати виплату за бій.
Відео незвичайного поєдинку швидко стало вірусним у соцмережах, особливо момент, де Даріуш Рослік опинився на підлозі після пропущеного удару. Однак Алану Квецінські не вдалося скористатися перевагою над старшим суперником.
Незабаром після цього Даріуш став ключовою фігурою у перемозі. Коли Квецінські здійснив помилкову спробу гільйотини та опинився на підлозі, Даріуш застосував задушливий прийом зі спини. У цей час його син Амадеуш завдавав серію ударів, на які Алан не мав відповіді, змусивши його здатися.