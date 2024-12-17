Польський боєць ММА змушений був битися одразу з двома опонентами після провалу з вагою

На турнірі Fame MMA 23, який відбувся минулих вихідних у Лодзі на переповненій Atlas Arena, стався справжній курйоз. Польський боєць змішаних єдиноборств Алан Квецінські не вклався у вагову категорію перед поєдинком із Амадеушем Росліком, перевищивши ліміт одразу на 3,2 кг.

Через серйозний провал з вагою участь Квецінські у поєдинку опинилася під загрозою. Однак організатори Fame MMA дозволили бійцю залишитися в карді за умови, що він буде битися не лише з Амадеушем Росліком, а й із його 60-річним батьком Даріушем.

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Неочікувано для всіх, Квецінські прийняв цей виклик, ймовірно, щоб отримати виплату за бій.

Відео незвичайного поєдинку швидко стало вірусним у соцмережах, особливо момент, де Даріуш Рослік опинився на підлозі після пропущеного удару. Однак Алану Квецінські не вдалося скористатися перевагою над старшим суперником.

Amadeusz Ferrari's dad serves justice for the weight miss, submitting Alan Kwieciński in the first round of the FAME 23 main eventpic.twitter.com/s2spviPB4q — Matysek (@Matysek88) December 8, 2024

Незабаром після цього Даріуш став ключовою фігурою у перемозі. Коли Квецінські здійснив помилкову спробу гільйотини та опинився на підлозі, Даріуш застосував задушливий прийом зі спини. У цей час його син Амадеуш завдавав серію ударів, на які Алан не мав відповіді, змусивши його здатися.