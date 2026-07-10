Я буду в Лос-Анджелесі: Беленюк – про дебют в ММА та можливість виступити на Олімпійських іграх 2028

У суботу, 11 липня, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк дебютує в ММА. Першим опонентом 35-річного українця стане досвідчений ізраїльський боєць Хаїм Гозалі.

Перед поєдинком Беленюк поспілкувався з Чемпіоном. Він розкрив деталі підготовки до бою, а також повідомив, чи варто його очікувати на Олімпійських іграх 2028.

– Що ви відчуваєте перед своїм дебютом в ММА? Чи є якісь особливі очікування чи хвилювання перед боєм?

– Звісно, що це перший мій досвід. Але, передчуття в мене плюс-мінус такі ж, як перед змаганнями у свій час. Зараз мені подобається передстартовий період, тому що вже немає сильних інтенсивних тренувань, високих навантажень. Зараз більше на релаксі, короткі тренування. Напередодні відбулося останнє, по суті. І зараз вже більше відпочинку. Тому я насолоджуюся цим періодом.

– Наскільки підготовка відрізнялась від підготовки до будь-яких міжнародних змагань саме з греко-римської боротьби?

– Цього разу не було тренувальних зборів. Я шукав собі спаринг-партнерів, їздив в різноманітні зали, де мене готували у різних напрямках. Наприклад, хтось готував суто бокс, хтось – ММА, хтось – боротьбу. Саме боротьбу в ММА, яка там використовується.

А вона суттєво відрізняється. І навіть, якщо ти гарний борець, маєш базу, – це не означає, що ти володієш усіма необхідними технічними засобами для того, щоб бути успішним в ММА. Тому треба це теж підкорегувати.

Жан Беленюк Getty Images

– Тренування з боксу, спеціальні тренування з ММА. Що ви для себе нового взяли, що допоможе під час цього поєдинку?

– Для мене взагалі все нове. Три місяці тому я не особливо орієнтувався в цьому виді спорту. А зараз, як кажуть, навіть відштовхуватись достатньо легко. Тому що я все в себе вбираю. Мій рівень, він поки початковий, але я підтягую і ударку, і боротьбу.

Рівень початковий, але в мене гарна база. Гарна фізична підготовка, всі її виокремлюють. Гарне розуміння біомеханічних певних моментів, правильної постановки і положення тіла. У всіх цих аспектах у мене, як у спортсмена професійного, є розуміння. Тому в цьому плані мені набагато легше було.

І тренери підмічали, наскільки я швидше схоплюю і розумію, що вони від мене потребують і хочуть побачити. Не буду говорити, що це було дуже легко, тому що багато аспектів, багато…

Якщо брати ударну техніку, то там треба, щоб нейронні зв'язки сформувалися, щоб не забував правильне положення рук тримати, незважаючи ні на які обставини. Там і ноги можуть літати, і руки можуть літати, і все інше.

Тобто всі нюанси теж мали місце, і до цього треба було звикнути. Але, тим не менш, я думаю, що ми провели гарні тренування, гарну підготовку, принаймні все, що ми могли зробити, ми зробили.

– Хто саме допомагав у підготовці?

– Працювали з найкращими працівниками цього напрямку: з Ярославом Амосовим, з братами Парубченками. Я думаю, що кращих та досвідченіших бійців у цій сфері знайти було б напевно важко. В Україні принаймні. Тому я використав всі свої можливості для того, щоб максимально ефективно і якісно підготуватися.

– Під час самого бою будете намагатись перевести поєдинок у партер? Чи все ж таки ми будемо бачити більше роботи руками, ногами навіть і так далі?

– Дивіться, я зараз не буду спойлерити й розповідати свої певні тактичні плани на бій. Це для того, щоб, по-перше, не дізналися мої конкуренти, і мій суперник не був більш обізнаний, яким чином я буду виконувати наш поєдинок.

Нехай глядачі, які там будуть присутні, які будуть дивитися нас по телебаченню, Kyivstar TV буде транслювати цей поєдинок, побачать самі й насолодяться протистоянням.

Жан Беленюк Getty Images

– А кого ми побачимо у вашому куті? Хто буде допомагати під час самого бою?

– Зі мною буде в куті Ігор Фаніян, який готував мене, мої руки й мою боксерську техніку протягом останніх кількох місяців. Зі мною буде ще товариш мій, його звати Микола. Він більше орієнтується саме по ММА, в нього є досвід заняття цим видом спорту. І він, так склалося, що постійно, майже на кожному тренуванні, був біля мене і підказував.

Я чую його голос, це дуже важливо. І те, як він це робив, як він підказував, мені, очевидно, дуже підходило з точки зору особистого сприйняття. Тому я вирішив його запросити секундантом, для того, щоб він допомагав у цій ситуації.

– Твій суперник уже приїхав в Київ, що скажете про весь цей його спіч про вас? Ви це розцінюєте більше як якийсь хайп чи розкрутку поєдинку? Чи все ж таки він це говорить серйозно?

– Що він мені зламає ноги? Чи що саме? Тому що він багато чого говорив. Річ у тім, що ми все відпрацьовували, ми розуміємо, що в нього чорний пояс по джиу-джитсу, тобто його не треба недооцінювати, особливо у боротьбі в партері. Але моя задача була гарно підготуватися.

Я провів низку тренувань з представниками цього виду спорту, і вони мені показали, яким чином треба захищатися від подібних прийомів. Фізичної сили мені вистачає. Головне – треба розуміти техніку, як саме захищатися. Я не буду з ним намагатися боротися сам в джиу-джитсу, тому що це безперспективно.

В нього років 30 досвід у цьому виді спорту, а в мене його взагалі немає. Тому буду розраховувати на інші прийоми, на інші аспекти. Але в той же момент, мені не можна дозволити йому скористатися якимось положенням у боротьбі в партері, для того, щоб він міг мені больовий зробити, або ногу викрутити, або щось в такому плані.

– Ви будете продовжувати далі кар'єру в ММА? Чи це буде одноразова акція?

– Я завжди хотів спробувати цей вид спорту. Мені завжди пророчили велике майбутнє в ньому. Зараз просто випала нагода себе потренувати й перевірити. А з приводу подальших планів, я думаю, що ми будемо далі думати. І в тому числі буде багато чого залежати від того, як я проведу цей поєдинок.

– У сторіз в Інстаграмі вам ставили питання стосовно Олімпійських ігор 2028. Ви відповіли, що будете там. Тобто нам чекати на ваше повернення?

– Оскільки я в політиці вже достатньо давно, то відповідаю рівно стільки та рівно з приводу того, що мене безпосередньо запитують. Розумієте? У нас люди не завжди правильно формулюють свої думки й не завжди правильно озвучують те питання, відповідь на яке вони реально хочуть отримати.

Тому я відповів рівно те, що мене питали. А всі інші нюанси – це вже домисли, інтерпретація людей, які читали той чи інший мій допис. Тому я можу сказати лише те, що буду в Лос-Анджелесі. У моїх планах бути в Лос-Анджелесі.

Жан Беленюк Getty Images

– А в якому статусі?

– Ви людина, яка має аналітичний склад розуму, тому ви можете додумати варіанти статусу і всього іншого вже самостійно. Я думаю, що вже достатньо відповів з приводу цього питання.