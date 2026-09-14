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Аспіналл звільнив чемпіонський пояс UFC у важкій вазі

Олександр Булава — 14 вересня 2026, 23:05
Аспіналл звільнив чемпіонський пояс UFC у важкій вазі
Том Аспінал
Інстаграм/tomaspinallofficial

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у важкій вазі Том Аспіналл (15-3) зробив титул вакантним.

Про це він повідомив в Інстаграм.

Британський боєць змушений відмовитися від титулу через тривале відновлення після травми ока.

"Через постійні ускладнення з очима я наразі не можу отримати медичний дозвіл на участь у боях. Я переніс численні операції, травми та інфекції й робив усе можливе, щоб повернутися до змагань.

Я вже погодив дату бою і відновив спаринги, почувався чудово й був готовий виступати, коли через нещасний випадок моє праве око зазнало нових пошкоджень. Це означає тривалішу перерву, і наразі терміни мого повернення невідомі.

Знаю, що виникали запитання щодо мого мовчання. Я завжди дотримувався порад UFC і зосереджувався на відновленні, поки ми намагалися організувати цей бій.

Тепер я вирішив відмовитися від титулу чемпіона у важкій вазі. Я попросив UFC дозволити мені зробити цю заяву, оскільки не хочу гальмувати розвиток дивізіону важковаговиків. Я знаю, що таке вимушена пауза в кар'єрі, і хочу, щоб інші бійці мали можливість поборотися за титул", – розповів Аспіналл.

Нагадаємо, свій останній бій британець провів у жовтні 2-025-го року. Тоді його поєдинок проти Сіріля Гана (14-2) визнали таким, що не відбувся, оскільки француз влучив чемпіону пальцями в очі.

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