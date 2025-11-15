Амосов приєднався до антидопінгової програми UFC

Колишній володар титулу Bellator у напівсередній вазі Ярослава Амосов близький до переходу в Абсолютний бійцівському чемпіонаті (UFC).

Напередодні українець приєднався до Антидопінгової програми UFC. Наразі триваю переговори з організацією щодо підписання контракту.

Амосов у березні ефектно здолав американця Кертіса Міллендера на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140.

Раніше 31-річний українець виступав у Bellator, де протягом довгого часу був домінуючим чемпіоном. У 2023 році Ярослав зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого взяв паузу у кар'єрі. Через рік Амосов оголосив про відхід з Bellator.

