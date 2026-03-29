Пайфер нокаутував Адесанью на UFC Fight Night 271

Колишній чемпіон організації Ісраель Адесанья (24-6) з Нової Зеландії поступився американцю Джо Пайферу (16-3) в головному поєдинку UFC Fight Night 271 в Сіетлі.

Бій завершився перемогою Пайфера технічним нокаутом у другому раунді. Американець захопивши спину почав безперервно завдавати удари руками по голові, не даючи супернику можливості відповісти. У підсумку рефері був змушений зупинити бій.

Joe Pyfer earns the Round 2 TKO for a massive win at middleweight!



Пайфер здобув свою четверту поспіль перемогу.

Останній поєдинок Адесаньї відбувся в лютому 2025 року на турнірі UFC Fight Night 250, де він поступився Насурдіну Імавову технічним нокаутом у другому раунді. Загалом у його активі новозеландця 24 перемоги та шість поразок.