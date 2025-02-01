Імавов нокаутував Адесанью на UFC Fight Night 250

Колишній чемпіон організації Ісраель Адесанья переміг російського середньоваговика Нассурдіна Імавова у головному поєдинку UFC Fight Night 250, який відбувся в Ер-Ріяді.

Бій достроково завершився на старті другого раунду, коли Адесанья пропустив правий боковий від суперника та повалився на октагон. Рефері одразу зупинив поєдинок, не давши шансу Ісраелю.

Для Адесаньї це четверта поразка у п'яти останніх боях, раніше він програв Шону Стрікленду, Дрікусу Дю Плессі та Алексу Перейру, якого пізніше нокаутував у реванші.

Нагадаємо, у співголовному поєдинку вечора зірковий ветеран Майкл Пейдж переміг росіянина Шарабутдіна Магомедова.