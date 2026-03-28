Чемпіон ММА

Інсайдер повідомив ім'я наступного суперника Амосова в UFC

Денис Іваненко — 28 березня 2026, 08:28
Український боєць Ярослав Амосов (29-1) свій наступний поєдинок у UFC проведе вже цієї весни.

Про це повідомив журналіст Альваро Кольменеро.

Інсайдер заявив, що суперником українця стане іспанець Хоель Альварес (23-3). Їхнє очне протистояння має відбутись 9 травня.

Його проведуть у межах шоу UFC 328 у Ньюарку. Головною подією цього вечора стане чемпіонський бій у середній вазі між Хамзатом Чимаєвим та Шоном Стріклендом.

Зазначимо, що це буде другий поєдинок для зіркового українця під егідою UFC. Він дебютував у цій організації наприкінці 2025 року, коли переміг американця Ніла Мегні (31-14) задушливим прийомом у першому ж раунді.

Читайте також :
Хоче позбавити росіянина титулу: українець Амосов націлився на чемпіонський пояс
UFC Ярослав Амосов

Ярослав Амосов

Хоче позбавити росіянина титулу: українець Амосов націлився на чемпіонський пояс
Нокаутів у мене немає, – Амосов розповів про тренування із Усиком та іншими зірками боксу
Амосов: З нетерпінням чекаю на дуже цікавий виклик
Зустріч чемпіонів: Беленюк похизувався спільним фото з українською зіркою UFC Амосовим
Ти станеш чемпіоном UFC: зірка промоушена публічно звернувся до Амосова

