Інсайдер повідомив ім'я наступного суперника Амосова в UFC

Український боєць Ярослав Амосов (29-1) свій наступний поєдинок у UFC проведе вже цієї весни.

Про це повідомив журналіст Альваро Кольменеро.

Інсайдер заявив, що суперником українця стане іспанець Хоель Альварес (23-3). Їхнє очне протистояння має відбутись 9 травня.

Його проведуть у межах шоу UFC 328 у Ньюарку. Головною подією цього вечора стане чемпіонський бій у середній вазі між Хамзатом Чимаєвим та Шоном Стріклендом.

Зазначимо, що це буде другий поєдинок для зіркового українця під егідою UFC. Він дебютував у цій організації наприкінці 2025 року, коли переміг американця Ніла Мегні (31-14) задушливим прийомом у першому ж раунді.