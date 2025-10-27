Айфон і східні солодощі: нападник збірної України зробив несподіваний подарунок дружині
Футболіст збірної України та гравець Трабзонспора Олександр Зубков приємно здивував свою дружину Ганну подарунком, який поєднав у собі розкіш і турецький колорит.
Кохана поділилася у соцмережах пакунком від коханого, в якому на неї чекав новенький iPhone Air, вартість такого смартфона в Україні стартує від 50 тисяч гривень, та східні солодощі, зокрема ароматна пахлава та шматочок чізкейку.
Нагадаємо, минулої зими Олександр та Ганна розійшлися через гучну зраду футболіста, яку жінки висвітлила у себе в соцмережах. Футболіст попався на розвагах з ескортницями, доки був на зборах у Польщі.
Згодом дружина футболіста офіційно оголосила, що досі живе з чоловіком і насолоджується сімейним життям.
Раніше Олександр зробив щедрі подарунки дружині на 2,5 млн гривень у вигляді шикарного авто та ювелірної прикраси.