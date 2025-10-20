Зінченко влаштував неймовірний сюрприз дружині: Бекхем привітав Владу із 30-річчям

20 жовтня дружина футболіста Олександра Зінченка, Влада, відсвяткувала своє 30-річчя, і цей день вона запам’ятає назавжди.

Зірковий чоловік підготував для коханої свято мрії, перетворивши їхній дім на справжню казку з повітряними кульками, квітами та теплими привітаннями від рідних і друзів.

Але головна емоційна кульмінація чекала на Владу наприкінці святкового відео – її привітав сам Девід Бекхем!

"Привіт, Владо, це Девід Бекхем. Я просто хотів відправити тобі повідомлення, бо чув, що у тебе день народження. Впевнений, у тебе буде неймовірний день з чоловіком і всією родиною. Шлю тобі багато любові і з 30-м днем народження!" – сказав легендарний англієць.

Зворушена Влада не стримала емоцій і поділилася враженнями у соцмережах:

"Я цілий ранок реву і вже запухла, ніби з бджолами ночувала. Який же сюрприз мені зробив чоловік з друзями і батьками! 20-хвилинне відео, кінцівка якого мене просто розірвала від шоку".

Нагадаємо, Олександр та Влада зустрічалися з 2019-го року, а вже у 2020-му футболіст зробив дівчині пропозицію. Через декілька місяців вони одружилися. Наразі пара виховує своїх дітей – Єву та Лею.

