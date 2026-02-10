Бразильський захисник Полісся вибув на чотири місяці
Центральний захисник Полісся Жоау Віалле пропустить тривалий термін через травму.
Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.
Оборонець отримав серйозне ушкодження під час тренування. Після проведення обстеження медичний штаб клубу діагностував у 23-річного футболіста розрив меніска.
Характер травми вимагає проведення операції, яку зроблять найближчим часом. Процес відновлення бразильського захисника триватиме до чотирьох місяців.
Захисник виступає за "вовків" з 2024 року. У поточному сезоні в його активі 4 матчі.
Полісся завершило першу частину сезону-2025/26 на третьому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 30 балів у 16 турах.
Свій перший офіційний поєдинок у 2026 році житомиряни проведуть 22 лютого проти ковалівського Колоса. Стартовий свисток пролунає – о 13:00 (за Києвом).
Напередодні Полісся в результативному спарингу переграло Гранаду.