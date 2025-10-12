Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Романтика під небом: зірка Барселони влаштував своїй дівчині побачення в гелікоптері

Богдан Войченко — 12 жовтня 2025, 12:55
Instagram
Романтика під небом: зірка Барселони влаштував своїй дівчині побачення в гелікоптері

Поки збірна Іспанії бореться у відборі до чемпіонату світу-2026, травмований форвард Барселони Ламін Ямал проводить час у компанії своєї коханої популярної аргентинської співачки Нікі Ніколь.

Пара вирішила втекти від футбольних турбот і насолодитися романтичним польотом на гелікоптері.

Читайте також :
Відео Фото Танцює навіть травмований: зірка Реала запалив на весіллі брата в Азербайджані

У соцмережах Нікі з’явилися кадри з мальовничими краєвидами, тоді як Ямал зробив більш кумедну публікацію натякнув, що під час польоту його дівчині, схоже, стало трохи зле.

Футболіст залишив у сторіз емодзі, яке символізує запаморочення, іронічно підписавши момент.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Ламін отримав ушкодження, через яке пропустив матч Барселони у Ла Лізі, а також не зіграє за національну збірну Іспанії.

Раніше повідомлялося, що зірковий вундеркінд став жертвою тролінгу відомого карикатуриста.

Барселона ВІДЕО жінки Ламін Ямал Lifestyle