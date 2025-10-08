Українська правда
Зламав найважливіший орган: відомий карикатурист затролив зірку Барселони після травми

Богдан Войченко — 8 жовтня 2025, 10:50
Зламав найважливіший орган: відомий карикатурист затролив зірку Барселони після травми

Відомий карикатурист Омар Момані висміяв молодого лідера Барселони Ламіна Ямала в новому відео, яке швидко поширилося соцмережами.

У ролику показані легендарні травми коліно Роналдо у 2000 році, спина Неймара у 2014-му, фінал ЧС і удар по Хабі Алонсо, а завершення натяк на травму Ямала 2025 року з іронічним підтекстом (йдеться про "злам найважливішого органу").

Момані зазвичай малює доброзичливі, хоча гострі карикатури на футбольну тематику. Але цей ролик прямий удар у підтримку гучним чуткам навколо Ямала, пов’язаними з його літніми історіями вечірками, моделями та інтригами OnlyFans.

У відео художник підіграв популярному сюжету: всі знакові травми футболістів підряд, а потім провокаційний акцент на Ямала, нібито натякаючи на "злам" його репутації чи чуттєвий аспект.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Ламін отримав ушкодження, через яке пропустив матч Барселони у Ла Лізі, а також не зіграє за національну збірну Іспанії.

