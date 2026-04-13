Сімеоне: Гратимемо проти Барселони так само, як і раніше

Головний тренер Атлетико Мадрид Дієго Сімеоне розповів про те, як гратиме його команда в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Слова аргентинського фахівця наводить Football Espana.

"Ми впевнені в тому, що нам потрібно робити, і в тому, чого ми прагнемо, а ми прагнемо здобути перемогу. Ми будемо грати так, щоб це сталося. Ми будемо грати так само, як грали проти них раніше. Ми знаємо, чого хоче суперник, це сильний суперник, і ми знаємо вимоги, але ми чітко розуміємо свою мету — вийти до наступного раунду.

Гра, яку ми уявляємо, може залишитися лише уявою. Потім матч розпочнеться, і, очевидно, все, що ми говоримо, може залишитися позаду. Бо якщо ми думаємо, що будемо пресингувати, бо граємо вдома, а вони грають краще, то цього не станеться. У перші 20 хвилин ми грали добре, володіли м'ячем більше, ніж очікувалося, розігрували м'яч, більше грали на їхній половині поля. Ми віримо, сподіваємося продовжувати грати так, як грали, і впевнені в тому, чого хочемо", – заявив Сімеоне.