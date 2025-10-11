Танцює навіть травмований: зірка Реала запалив на весіллі брата в Азербайджані

Федерація футболу Іспанії повідомила, що Дін Гейзен прибув до табору збірної з м’язовим пошкодженням та симптомами втоми. Поки футболіст Реала проходить відновлення, він встиг привернути до себе увагу не на полі, а на танцполі.

Гейзен відвідав весілля свого старшого брата Даймена, який одружився з азербайджанкою Лалі Мамадовою.

Урочиста церемонія відбулася в Азербайджані – атмосферу свята доповнив виступ співака Фахрі, представника країни на Євробаченні-2024.

Схоже, Дін насолодився кожною миттю – на одному з відео футболіст запально танцює під традиційну азербайджанську музику.

dean huijsen qardashi azeli qizla evlenib, ayalla nece sevinirem realin icine daliriq kxx pic.twitter.com/bOpIRKdQEo — Seymur sukadı (@yuxaridanasa) October 8, 2025

