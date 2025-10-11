Українська правда
Танцює навіть травмований: зірка Реала запалив на весіллі брата в Азербайджані

Богдан Войченко — 11 жовтня 2025, 12:25
Федерація футболу Іспанії повідомила, що Дін Гейзен прибув до табору збірної з м’язовим пошкодженням та симптомами втоми. Поки футболіст Реала проходить відновлення, він встиг привернути до себе увагу не на полі, а на танцполі.

Гейзен відвідав весілля свого старшого брата Даймена, який одружився з азербайджанкою Лалі Мамадовою.

Урочиста церемонія відбулася в Азербайджані атмосферу свята доповнив виступ співака Фахрі, представника країни на Євробаченні-2024.

Схоже, Дін насолодився кожною миттю на одному з відео футболіст запально танцює під традиційну азербайджанську музику.

Раніше повідомлялося, що інша зірка Реала Вінісіус Жуніор потрапив у гучний скандал через заяву колишньою дівчини про сексуальні забаганки.

