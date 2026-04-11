Барселона – Еспаньйол: пряма LIVE-трансляція матчу Ла Ліги

Барселона прийматиме Еспаньйол в межах каталонського дербі, що відбудеться в рамках 31 туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч пройде 11 квітня о 19:30 на домашньому стадіоні "блаугранас" "Камп Ноу". Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 19:30 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Барселона, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 1,31. Натомість на успіх Еспаньйола можна поставити з коефіцієнтом 8,90, на нічию – 6,50.

Нагадаємо, в першому колі Барселона на виїзді перемогла Еспаньйол із рахунком 2:0.

Зазначимо, що Барселона одноосібно очолює турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 76 очок. Еспаньйол із 38 балами йде 10-м.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.