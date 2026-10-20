Футболка колишнього гравця: Ванда Нара жорстко потролила Ікарді та виставила його джерсі на продаж

Ванда Нара знайшла спосіб привернути увагу до свого онлайн-магазину та водночас стала героїнею обговорень у соцмережах. Колишня дружина аргентинського футболіста Мауро Ікарді виставила на продаж футболку збірної Аргентини з його прізвищем на спині, але найбільше користувачів здивував опис товару.

Річ з'явилася у WandaShop – магазині, де інфлюенсерка продає одяг зі свого гардероба. Йдеться про джерсі національної команди Аргентини зразка 2018 року з дев'ятим номером і прізвищем Ікарді.

За футболку Ванда просить лише 20 тисяч аргентинських песо, що становить приблизно 12 євро.

Втім, справжню увагу привернула не вартість лота, а підпис до нього. Ванда описала річ фразою "Футболка колишнього гравця. Мало використовувалася".

Багато вболівальників сприйняли це як іронічний випад у бік Ікарді, який наразі залишається без клубу. Сама інфлюенсерка прямо не пояснювала, чи був опис задуманий як тролінг колишнього чоловіка.

Ця футболка нагадує про період, коли Ікарді виступав за збірну Аргентини. За національну команду нападник провів вісім матчів і забив один гол, однак до заявки аргентинців на чемпіонат світу 2018 року в Росії так і не потрапив.

Нагадаємо, не так давно футболіст здобув першу юридичну перемогу у справі розлучення з колишньою дружиною. Тепер він може забрати дітей або відсудити у колишньої 80 млн євро.

На тлі цих новин Нара оголосила про завершення романтичних стосунків із відомим репером L-Gante, який на 15 років молодший за неї. Їхні скандальні відносини тривали кілька місяців, протягом яких пара кілька разів розходилася і знову відновлювала стосунки.

Раніше повідомлялося, що аргентинська модель мала коханця, який виступав з Ікарді в одному клубі. Ванда купувала своєму таємному хлопцю подарунки на гроші самого ж Мауро.