Ванда Нара зраджувала Ікарді з його ексодноклубником

Колишня дружина відомого форварда Кейта Бальде, Сімона Гуальтьєрі, звинуватила 29-річного сенегальця у тому, що він зраджував їй зі скандальною ексдружиною Мауро Ікарді, Вандою Нарою.

Гуальтьєрі цитує Corriere della Sera.

"Ми одружилися в травні 2022 року на озері Комо, моє життя здавалося мені мрією, проте все швидко закінчилося. Через два місяці після весілля зі мною зв’язався чоловік Ванди. Він розповів, що мій чоловік зустрічався з Вандою у них вдома.

Він надав відеодокази з камер відеоспостереження, які розташовані всередині дому. Я вас запевняю, що те, що я побачила, не залишає жодних сумнівів. Мені сумно, що вони досі використовують цю історію у війнах між собою.

Ванда сама надсилала мені фото і переписку з WhattsApp. Жінка, яка спала з моїм чоловіком і потім надсилала мені ці фото… Я не знаю, як це назвати", – заявила Гуальтьєері, яка розлучилася з Кейта у січні 2024 року.