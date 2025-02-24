Вигідне розлучення: Ванда Нара вимагає від Ікарді астрономічні аліменти

Скандальне розлучення Ванди Нари та Мауро Ікарді виходить на новий рівень. Відома телеведуча та ексагент футболіста вимагає астрономічну суму аліментів напередодні першого судового слухання, яке відбудеться 11 березня в Мілані.

За повідомленням італійського видання Corriere Della Sera, Ванда хоче отримувати від Ікарді близько 500 тисяч євро щомісяця! Ця сума покриває не лише утримання їхніх спільних дочок, а й відповідає її розкішному стилю життя, що включає використання приватних літаків як основного засобу пересування.

Нагадаємо, що пара оголосила про розлучення ще в липні минулого року. Після цього Ікарді заблокував ексдружині доступ до своїх кредитних карт, що стало початком нової хвилі конфліктів.

Колишнє подружжя вже публічно демонструє свої нові стосунки: Мауро зараз зустрічається з актрисою Чіною Суарес, а Ванда будує відносини з аргентинським репером L-Gante.

Крім фінансових суперечок, ситуація загострюється ще й через дітей. Мауро Ікарді ініціював процедуру повернення двох дочок до Італії, оскільки Ванда без його дозволу вивезла їх до Аргентини.

Ікарді, разом зі своєю адвокаткою Валерією Де Велліс, відстоюватиме свої права в суді Мілана, тоді як Ванда Нара раніше уникала обговорення розлучення у Буенос-Айресі.