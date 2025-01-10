Шах і мат, Ванда: Ікарді оголосив про стосунки з дівчиною, з якою зраджував колишній дружині

Нападник турецького Галатасарая Мауро Ікарді вирішив покласти край чуткам і домислам навколо свого особистого життя.

Футболіст, який наразі відновлюється після травми коліна, офіційно підтвердив свої стосунки з аргентинською актрисою, співачкою та моделлю Чіною Суарес.

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Ікарді опублікував спільні фото з новою коханою в Instagram, супроводивши їх емоційним текстом про долю та кохання. У своєму пості футболіст поділився роздумами про те, як несподівані зустрічі можуть змінити життя назавжди.

"Кажуть, що найкращі історії починаються тоді, коли їх чекаєш найменше... Хто знає... Це питання долі... Тієї долі, яка завжди знаходить спосіб звести двох людей разом, незалежно від того, скільки часу минуло і скільки існує доріг, які ти проходиш..." – написав Ікарді.

Історія їхнього знайомства викликала справжній фурор серед фанатів та медіа. Відомо, що після розриву з Вандою Нарою, з якою у нього був тривалий і досить публічний шлюб, Ікарді довго залишався поза обговоренням любовних тем. Але нові стосунки з Чіною Суарес стали справжньою сенсацією.

Аргентинська актриса та співачка також не приховує своїх почуттів до футболіста. Фанати пари вже назвали їхню історію "зустріччю долі" та активно підтримують нові відносини в соцмережах.

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Слід також зазначити, що ЗМІ довгий час пов'язували Ікарді з Суарес, а Нара підозрювала колишнього коханого у зраді саме з цією дівчиною. Цей інцидент і став першим кроком до розриви відомого подружжя.