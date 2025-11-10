Дружина нападника збірної України здивувала прихильників звабливими знімками

Ганна Зубкова, дружина вінгера Трабзонспора та гравця збірної України Олександра Зубкова, приголомшила своїх підписників новими знімками з романтичного Парижа.

Кохана футболіста поділилася серією стильних фото, зроблених на балконі елітного готелю, звідки відкривається неймовірний вид на французьку столицю.

Для зйомки Ганна обрала білу сукню, яка ідеально підкреслила її витончену фігуру та природну привабливість.

Нагадаємо, Зубков потрапив у список футболістів, яких Сергій Ребров викликав на вирішальні матчі групового етапу відбору ЧС-2026.

