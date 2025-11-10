Ястремська вразила розкішною фігурою у гарячій фотосесії з італійських Альп

Українська тенісистка Даяна Ястремська вкотре підкорила шанувальників своїм бездоганним стилем і формою.

Під час заслуженої паузи в насиченому тенісному сезоні спортсменка вирушила на відпочинок до італійських Альп, де влаштувала яскраву фотосесію просто серед гірських краєвидів.

У новому дописі в Instagram Даяна опублікувала дві ефектні серії знімків. На одних вона позує у купальнику біля басейну просто неба, демонструючи струнку фігуру та спортивні форми.

На інших – в елегантному комбінезоні, який вигідно підкреслив ідеальні пропорції тіла тенісистки.

Фото швидко зібрали тисячі лайків та коментарів від фанів, які засипали Ястремську компліментами.

Нагадаємо, у понеділок, 10 листопада, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Даяна залишилася 27-ю ракеткою світу.

Раніше Ястремська поділилася з шанувальниками стильними фото з японської столиці.