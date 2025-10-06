Дружина футболіста збірної України похизувалася шикарною фігурою на гарячих знімках

Дружина вінгера Трабзонспора та гравця збірної України Олександра Зубкова, Ганна, привернула увагу фанатів у соцмережах.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася двома ефектними фото, які миттєво викликали ажіотаж серед підписників.

На першому кадрі Ганна зробила спокусливе селфі у ванній, демонструючи природну красу та бездоганну фігуру.

А на другому – постала у вишуканій чорній сукні, яка ідеально підкреслила її форми та додала образу елегантності.

Підписники засипали дружину футболіста компліментами, відзначаючи її стиль, впевненість і вміння залишатися в центрі уваги без зайвої показовості.

Читайте також : Фото Дружина лідера збірної України підкорила мережу елегантними та спокусливими фото

Нагадаємо, Сергій Ребров довикликав до збірної України півзахисника Шахтаря Олега Очеретька. Хавбек донецького клубу замінить в заявці Зубкова, який отримав травму.

Раніше повідомлялося, що Олександр зробив щедрі подарунки дружині на 2,5 млн гривень у вигляді шикарного авто та ювелірної прикраси.